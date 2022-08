Blutspendedienst des BRK: Weitere Termine im Hofer Land

Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blutkonserven benötigt. Gerade in der Ferienzeit machen sich wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen Gedanken ums Thema Blutspende. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes zieht für die erste Hälfte der Sommerferien aber eine positive Bilanz und blickt zufrieden auf die Auslastung der angebotenen Termine. Im September soll es so weiter gehen, heißt es in einer Pressemeldung des Blutspendedienstes. Am 06. September habt ihr zum Beispiel die Gelegenheit, in der Grundschule in Regnitzlosau Blut zu spenden. In Hof gibt es am 12. September einen Termin im Festsaal der Bürgergesellschaft.

Blutspende in Regnitzlosau:

Dienstag, 06.09. in der Grundschule (Schulstraße 11) von 16 bis 20 Uhr

Blutspende in Hof: