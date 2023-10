Blutspende: Termine in der Region

Nicht nur der Sommer, sondern auch die Erkältungszeit im Herbst ist für Blutspendedienste eine Herausforderung. Ihr solltet mit dem Blutspenden mindestens eine Woche warten, nachdem eure Erkältungssymptome abgeklungen sind. Bei Infekten mit Fieber empfiehlt sich sogar eine Wartezeit von vier Wochen. Blut spenden könnt ihr heute zwischen 14 und 19 Uhr beim BRK-Kreisverband Hof in der Ernst-Reuter-Straße. Eine weitere Gelegenheit bietet sich in der Grund- und Mittelschule in Schwarzenbach am Wald zwischen 15.30 und 19.30 Uhr. Ihr müsst aber vorher einen Termin reservieren.