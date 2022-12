Blutspende in Plauen: Sonderspendetermin am zweiten Weihnachtsfeiertag

An Weihnachten wollen die meisten Menschen einfach ein paar ruhige Tage mit ihren Liebsten verbringen. Über das Thema Blutspende machen sich da wahrscheinlich die wenigsten Gedanken. Gerade über die Weihnachtsfeiertage werden Blutspenden aber besonders dringend gebraucht. Darauf weist jetzt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in einer Mitteilung hin. Blutpräparate sind nämlich teilweise nur wenige Tage haltbar. Das kann zu Problemen führen, wenn mehrere Feiertage aufeinander folgen, heißt es. Der Blutspendedienst weißt deswegen auf die Sonderspendetermine in Plauen am zweiten Weihnachtsfeiertag hin. Wer spenden möchte, muss vorab einen Termin vereinbaren.

Sonderspendetermin am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2022)

Institut Plauen

Röntgenstr. 2a

09:00 bis 12:00 Uhr