Blutspende in der Region: Heute Termin in Rehau

Die Ferien- und Urlaubszeit ist langsam vorbei. Für den Blutspendedienst ist das eine gute Nachricht, weil die Reserven im Sommer bekanntlich knapp werden. Wenn ihr Blut spenden möchtet, habt ihr heute in Rehau die Möglichkeit, zwischen 16 und 20 Uhr im Rotkreuzhaus. Weitere Termine sind am kommenden Montag (11.9.) in der Bürgergesellschaft in Hof und am 13. September im Schützenhaus in Schauenstein. Ihr müsst aber vorher beim Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes einen Termin reservieren.