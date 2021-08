Blutknappheit in Deutschland: Aufruf zum Blutspenden

Es gibt zu wenig Blut. Wie Staatssekretärin im sächsischen Gesundheitsministerium, Dagmar Neukirch, mitteilt, ist der Bedarf an Blutkonserven aktuell besonders in den Kliniken deutlich erhöht. Der Grund: Viele Operationen und Behandlungen, die Corona-bedingt nicht stattfinden konnten, werden jetzt nachgeholt. Außerdem wird Blut für die Behandlung von zum Beispiel Krebspatienten benötigt. Der Freistaat Sachsen appelliert deshalb an alle Bürger: „Spendet Blut!“. Gerade in den Sommermonaten sinkt die Spendenbereitschaft häufig. Alle Blutspender bekommen noch bis zum Ende des Monats zum Dank eine exklusive Grillzange geschenkt. Der nächste Termin findet heute beim DRK Blutspendedienst Ost in Plauen statt. Hier gehts zu den Terminen und hier zu allgemeinen Infos zu Blutspenden und Corona.