Blutglucose-Teststreifen: Spatenstich für neue Produktionshalle in Gattendorf

Auf Produkte aus China mussten wir vor Kurzem lange Zeit warten. Die Frachtschiffe hatten sich in Shanghai gestaut. Um so etwas zu vermeiden, ist es gut, wenn wichtige Artikel auch in Deutschland produziert werden. Die IME-DC Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen und gehört zu den führenden Herstellern von Blutzuckermesssystemen. Das Unternehmen bietet außerdem Diabeteszubehör an. Jetzt will die Gruppe ihr Know-How von Asien auch nach Deutschland transferieren. Die Firma will am Standort Gattendorf-Gumpertsreuth Blutglucose-Teststreifen produzieren. Die IME-DC Gruppe lädt am Vormittag zum Spatenstich für die neue Produktionshalle ein.