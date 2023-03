Blumenverkäuferin getötet: Polizei geht Hinweisen nach

Nach dem gewaltsamen Tod einer Verkäuferin in einem Blumenladen in Lichtenfels laufen die Ermittlungen weiter. Es seien zahlreiche Hinweise eingegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen. Doch der oder die Täter seien weiterhin unbekannt. Im Laufe des Tages würden die Beamten neue Ermittlungsansätze besprechen.

Spaziergänger hatten die tote 50-Jährige am Freitagabend in dem Blumengeschäft in der Lichtenfelser Innenstadt entdeckt. Etwa drei Stunden nach Ladenschluss war im Außenbereich des Geschäftes noch alles aufgebaut und die Eingangstür unverschlossen. Deswegen schauten die Passanten nach und fanden das Opfer auf dem Boden. Zu weiteren Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei auch am Dienstag nicht.