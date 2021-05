Blumentopfaktion: Stadt Schwarzenbach an der Saale sucht Paten

Der Frühling hat dieses Jahr ganz schön auf sich warten lassen, aber jetzt grünt und sprießt alles. Das Stadtbild von Schwarzenbach an der Saale soll auch wieder mit Blumen aufgewertet werden. Dieses Jahr wird nämlich erneut die Blumentopfaktion gestartet. Das heißt entlang der Hauptstraße werden wieder bepflanzte Blumentöpfe aufgestellt. Dafür werden jetzt Paten gesucht. Sie übernehmen die Kosten für die Bepflanzung und die Pflege. Aufgestellt werden die Kübel vom städtischen Bauhof. Interessierte können sich bei der Stadtverwaltung in Schwarzenbach an der Saale melden.

Ansprechpartner: Frau Kerstin Hick, 09284/93341