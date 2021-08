Blühwiese bei Issigau abgetragen: Grüne kritisieren Landratsamt Hof

Immer mehr Kommunen entdecken in letzter Zeit den Artenschutz für sich und säen neue Blühwiesen an. Im Frankenwald hat es an einer Stelle allerdings die Rolle rückwärts gegeben. Die Hofer Kreistagsfraktion der Grünen kritisiert deswegen die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Hof.

Anfang Juni noch haben Insekten eine Anlaufstelle in der Moorwiese zwischen Issigau und Hölle gefunden. Mitte Juni rückten dann aber Bagger an und machten die Wiese platt. Das Sägewerk Künzel will am Kupferbühl einen Wendeplatz für Holzlaster und Holzlager bauen. Nun ist das Biotop eigentlich geschützt. Die Grünen werfen der Unteren Naturschutzbehörde deshalb Fehler vor. Demnach hat sie keine Ausnahmegenehmigung für das Projekt erlassen. In diesem Fall müsste es nämlich Ausgleichsflächen für die abgetragene Wiese geben. Das ist nun aber nicht der Fall, schreiben die Grünen.