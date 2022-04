Blühpakt Bayern: Beraterin besucht die Stadt Hof

Immer mehr Insektenarten sind gefährdet, weil Wiesen zum Beispiel zu oft gemäht werden. Um dem Insektensterben entgegen zu wirken, hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz den Blühpakt Bayern ins Leben gerufen.

Damit unterstützt der Freistaat Kommunen, die zum Beispiel Blühwiesen anlegen, Straßenränder aufblühen lassen oder Dächer und Fassaden begrünen. Für das sogenannte „Starterkit – 100 blühende Kommunen“ ist neben 12 anderen Kommunen in Oberfranken auch die Stadt Hof ausgewählt worden. Dadurch bekommt die Stadt 5.000 Euro finanzielle Hilfe und fachliche Unterstützung durch die Blühpakt-Beraterin der Regierung von Oberfranken, Dr. Jana Ernst. In Hof soll eine Blühwiese vor dem Theater entstehen. Außerdem sollt ihr euch in Zukunft über Informationstafeln über Hintergründe, Stand und Erfolg der Maßnahmen zum Erhalt der heimischen Vielfalt informieren können.