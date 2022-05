Blühflächen gegen Insektensterben: Neue Infotafeln im Landkreis Hof

Wie können wir das Insektensterben stoppen? Vor einigen Jahren hat es in Bayern das große Volksbegehren „Artenvielfalt in Bayern“ gegeben. Daraus entstanden ist der Blühpakt Bayern. Ziel ist es, den Insekten wieder mehr Lebensraum zu bieten, zum Beispiel durch Blühwiesen, die weniger oft gemäht werden. Auch in Stadt und Landkreis Hof gibt es solche Projekte. Der Landkreis Hof stellt nun über 200 Info-Schilder an Blühwiesen auf. Die sollen die Besucher über die Projekte informieren. Außerdem sind sie ein Zeichen dafür, dass die Wiesen vom Bauhof nicht vergessen werden, sondern bewusst weniger oft gemäht werden. An den Projekten ist auch der Landschaftspflegeverband Landkreis und Stadt Hof beteiligt.