„Blue Punisher“ im Umlauf?: Drogenpräventionsbeamter hält Oberfranken für sicher

Nach dem Fund der Ecstasy-Pille mit dem Namen „Blue Punisher“ auf dem Kulmbacher Altstadtfest sitzt ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Drogenpräventionsbeauftragte der oberfränkischen Polizei, Jochen Bergmann, sagt, Kulmbach sei kein größerer Drogen-Hotspot. Wir leben in einer der sichersten Regionen Bayerns.

Trotzdem sieht Bergmann die Droge Ecstasy als sehr gefährlich an. Die oberfränkische Polizei hatte am Wochenende deshalb eine Warnung ausgegeben.

Je nach Dosierung kann der Konsum sogar bis zum Tod führen, wie der Fall eines 13-jährigen Mädchens aus Mecklenburg-Vorpommern Anfang vergangener Woche gezeigt hat. In Hof ist vor fünf Jahren ein Jugendlicher an der Droge gestorben.