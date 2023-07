Blue Punisher: Ecstasy-Pille womöglich auf Kulmbacher Altstadtfest verteilt

Nachdem vor wenigen Tagen eine 13-Jährige durch eine Ecstasy-Pille in Mecklenburg-Vorpommern gestorben ist, steht die Drogensorte namens „Blue-Punisher“ bundesweit im Fokus.

Jetzt könnte die Pille auch beim Altstadtfest am Abend in Kulmbach in Umlauf gekommen sein, warnt die oberfränkische Polizei. Am Abend haben Beamte dort einen 19-Jährigen kontrolliert. Er hatte „Blue Punisher“-Pillen bei sich. Die Polizei hat den Mann noch vor Ort festgenommen.

Die Polizei Oberfranken warnt eindringlich davor die typische blaue Pille mit dem Totenkopf darauf zu nehmen. Sie ist alles andere als harmlos und die Einnahme bedeutet Lebensgefahr. Eine der Nebenwirkungen ist nämlich Herzstillstand. Falls ihr die Droge genommen habt, jemanden gesehen habt, der das tut, bitte geht zum Arzt. Achtet auf eure Mitmenschen, rät die Polizei.