BLSV-Sportcamp: Eröffnung am 1. Februar

In genau einer Woche öffnet das BLSV-Sportcamp in Bischofsgrün seine Türen. Dann, am 1. Februar, können das erste Mal Gäste einchecken. Und gleich in den ersten Tagen reist das Deutsche Olympische Jugendlager an. Was erwartet die Gäste dann im neuen Sportcamp?

Rund 300 Betten mit Indoor- und Outdoor-Sport und Erholung – egal ob alleine oder im Team. Also im neuen BLSV-Sportcamp ist einiges geboten. Ab 45 Euro pro Nacht kann man im Sportcamp übernachten. Dafür gibt es dann zum Beispiel Kletterwände, Tennisplätze, eine Turnhalle und Fitnessraum und ein Saunabereich. Und natürlich noch viele weitere Erlebnis- und Aktivitätsmöglichkeiten in der Umgebung im Fichtelgebirge. Vor 10 Jahren hat es die ersten Überlegungen zum Sportcamp in Bischofsgrün gegeben – jetzt ist es fertig und kann die Türen öffnen.