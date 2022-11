Blockabfertigung sorgt für langen Stau in Oberbayern

Die Blockabfertigung in Tirol hat erneut für einen langen Rückstau auf bayerischer Seite gesorgt. Wie die Verkehrspolizei Rosenheim mitteilte, erlaubten die österreichischen Behörden am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Innsbruck nur die Durchfahrt von 100 Lkw pro Stunde. Später wurde die Zahl auf 300 Laster pro Stunde gesteigert. Um 10.00 Uhr war die Blockabfertigung beendet. Auf den Autobahnen 93 und 8 stauten sich die wartenden Lkw auf bis zu 32 Kilometern Länge. Bereits vor einer Woche hatte es wegen der Blockabfertigung Richtung Tirol einen Stau von bis zu 50 Kilometern Länge in Oberbayern gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren

Mehr als 50 Kilometer Stau Richtung Österreich

Wegen Blockabfertigung in Tirol haben sich am Donnerstag die Lastwagen in Richtung Österreich zeitweise auf mehr als 50 Kilometer (…)

Tunnelbau: Freistaat muss trockengefallene Moore sanieren

Bayern baut einen kilometerlangen Tunnel, Wasser dringt ein, der Grundwasserspiegel sinkt ab - und geschützte Moore trocknen aus. Nun (…)

Zoll findet zwei Koffer mit 10.000 Zigaretten am Flughafen

Ein Flugpassagier hat am Münchner Flughafen versucht, 10.000 Zigaretten am Zoll vorbeizuschmuggeln. Wie das Hauptzollamt (…)

Mann unter Gepäckklappe eines Busses eingeklemmt

In München ist ein Mann unter der Gepäckklappe eines Busses eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 49-jährige (…)

Polizisten ziehen Betrunkenen von Gleisen

Zwei Bundespolizisten haben einen betrunkenen Mann von den Gleisen am Bahnhof in Mühldorf am Inn gezogen. Ein Atemalkoholtest bei (…)

Autofahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Eine Autofahrerin ist in Haag in Oberbayern (Landkreis Mühldorf am Inn) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aus (…)