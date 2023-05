Blockabfertigung: Erneut kilometerlanger Stau auf A93

Erneut hat eine Blockabfertigung an der österreichischen Grenze einen kilometerlangen Stau auf der Autobahn 93 bei Rosenheim ausgelöst. Am Dienstagmorgen habe es sich zeitweise auf 27 Kilometern Länge gestaut, teilte die Polizei mit. Auf der A93 kam es dadurch zu einem Unfall beim Spurwechsel. Verletzt wurde demnach niemand.

Von Montag bis Freitag, den 19. Mai, sind mehrere Blockabfertigungen angesetzt, wie der Landesverband Bayerischer Spediteure (LBS) am Donnerstag berichtete. Zudem gelte am Feiertag Christi Himmelfahrt ein Lastwagen-Fahrverbot. Der LBS warnte gemeinsam mit dem Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen (LBT) vor Staus auf der A93 und der A8. Im Mai sind noch vier weitere Blockabfertigungen geplant.

Mit den Blockabfertigungen, also der Dosierung von Lastwagen, wollen die österreichischen Behörden die Inntalautobahn A12 in Richtung Innsbruck entlasten – was mehrmals im Jahr zu Staus in Oberbayern führt.