Eine Großmeisterin kommt in die Region. Deutschlands aktuell beste Schachspielerin, Elisabeth Pähtz, liest am Montag (1. Mai) aus ihrem aktuellen Buch „Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt“. Elisabeth Pähtz hat den Titel internationale Großmeisterin als erste deutsche Frau errungen. Sie spielt im Galeriehaus in Hof am Montag außerdem zwei Blitz-Schach-Partien. Der Eintritt ist frei, los geht’s um 17 Uhr.