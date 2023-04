Blitzmarathon Studie: alles für die Katz

Von Freitag- bis Samstagmorgen hat die Bayerische Polizei wieder einen 24-Stunden-Blitzmarathon durchgeführt. Obwohl die Messstellen im Vorfeld veröffentlicht wurden, waren fast 8.700 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Etwas weniger als im Jahr davor. Den traurigen Rekord gab es in Oberbayern, da war ein Autofahrer fast 100 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. In Oberfranken war der Schnellste 74 km/h über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit, in der Oberpfalz waren es 52 Stundenkilometer. Den Blitzmarathon gab es, um die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren der überhöhten Geschwindigkeit zu sensibilisieren. Der gewünschte Effekt dürfte aber heute bereits wieder vergessen sein. Zumindest zeigt das eine Studie der Universität Passau, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Hier kam man zu dem Ergebnis, dass der Effekt eines Blitzmarathons nach dem Aktionstag schnell wieder verhallt. Eine Wirkung zeigt sich nur, wenn Autofahrer Sanktionen zu fürchten hätten.