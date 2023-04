Blitzmarathon in Oberfranken: Zahl der Verstöße um knapp die Hälfte gestiegen

Bei knapp der Hälfte aller tödlichen Verkehrsunfälle in Oberfranken ist die Unfallursache eine überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Um Autofahrer wachzurütteln hat die Polizei von Freitag- bis Samstagmorgen wieder einen 24-Stunden-Blitzmarathon durchgeführt. In Oberfranken hat es diesmal rund 70 Messstellen gegeben. Im Fokus standen insbesondere Unfallschwerpunkte auf Landstraßen und Streckenabschnitte vor Schulen und Kindergärten. Insgesamt sind in Oberfranken 740 Menschen zu schnell gefahren. In den Landkreisen Hof und Wunsiedel waren es rund 210 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Verstöße in Oberfranken um knapp die Hälfte gestiegen.