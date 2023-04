Blitzmarathon 2023: Polizei kontrolliert allein in Oberfranken an rund 80 Stellen

Autofahrer sollten heute den Tacho ganz besonders im Auge haben, denn Bayern nimmt erneut für 24 Stunden am europaweiten „Speedmarathon“ teil, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ koordiniert wird. Von heute, 6 Uhr bis morgen, 6 Uhr führt die bayerische Polizei allein in Oberfranken an rund 80 Messstellen verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Julia Küfner vom Polizei-Präsidium Oberfranken in Bayreuth:

Es gehe nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken, so Innenminister Herrmann – vielmehr solle der Blitzmarathon wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn: zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für über ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Die Zahl der dabei Getöteten stieg dabei im Vergleich zum Vorjahr um knapp 35 Prozent auf 147.

Die Messstellen im bayerischen Teil der Euroherz-Region findet ihr hier.