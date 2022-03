Blitzermarathon 2022: Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr

Noch immer ist eine überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache für schwere oder sogar tödliche Verkehrsunfälle. Mehr als 1900 solcher Unfälle haben sich im vergangenen Jahr in Oberfranken ereignet. Fünf Personen haben dabei ihr Leben verloren. Heute wird die Geschwindigkeit auf den Straßen der Region stärker kontrolliert als üblich. Mit dem 24-Stunden Blitzmarathon will die oberfränkische Polizei auch heuer einen Beitrag für die Sicherheit im Straßenverkehr leisten. Der Marathon soll Verkehrsteilnehmern wieder ins Gedächtnis rufen, wie wichtig es ist, verantwortungsbewusst im Straßenverkehr zu handeln. Alle Stellen, an denen die Blitzer heute stehen, findet ihr auf unserer Website.