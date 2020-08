Das Blitzgeräusch haben am Samstag einige Autofahrer in Köditz ausgelöst. Jeder dreizehnte ist nämlich zu schnell unterwegs gewesen. Insgesamt 322 Autofahrer sind innerhalb von drei Stunden zu schnell gewesen; bei einigen davon flattert in Kürze ein Bußgeldbescheid ins Haus. Manchen droht sogar ein Fahrverbot. Am schnellsten unterwegs gewesen ist dabei ein Fahrer aus Chemnitz. Er ist statt 80 136 km/h gefahren.

