Blitzatlas 2022: In Hof blitzt es mit am seltensten

Ein paar mal hat es in diesem Sommer schon gewittert in der Region, generell bleiben wir aber weitestgehend davon verschont. Dieses Gefühl bestätigt auch der aktuelle Siemens-Blitzatlas. Demnach hat es in ganz Deutschland 2022 so selten geblitzt wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Mit am seltensten geblitzt hat es in Hof – hier hat der Blitz im vergangenen Jahr nur vier Mal eingeschlagen. Warum das so ist, erklärt unser Euroherz-Wetterexperte Christian König:

Viele Gewitter entstehen in den Alpen und ziehen von da aus zu uns nach Oberfranken. Durch die Trockenheit haben sie sich aber oft schon auf dem Weg aufgelöst.