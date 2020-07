Blitzarmes Hof: Die wenigsten Einschläge 2019

Von einem heftigen Sommergewitter sind wir in diesem Jahr bisher verschont geblieben. Das gilt generell für die Bilanz im vergangenen Jahr. Die Region gehört zu den blitzärmsten in ganz Deutschland.

In keinem Landkreis hat im vergangenen Jahr der Blitz im Verhältnis seltener eingeschlagen als in Hof. Nur 0,07 Blitze kamen auf einen Quadratkilometer. Das zeigt der aktuelle Blitzatlas. Zum Vergleich: Deutscher Durchschnitt waren 0,9 Blitze. Im ganzen Land hat es 2019 so wenige Blitzeinschläge wie noch nie gegeben. Es war einfach viel zu trocken, heißt es vom Blitz-Informationsdienst. Gewitter brauchen nämlich Hitze und Feuchtigkeit. Auch die Deutschen Versicherer hatten kürzlich Bilanz gezogen. Voriges Jahr gab es so wenige Blitzschäden wie seit 20 Jahren nicht mehr.