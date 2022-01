Blinder Passagier überlebt mehrstündigen Flug

Amsterdam (dpa) – Ein «blinder Passagier» hat einen mehrstündigen Flug im vorderen Fahrwerksbereich eines Frachtflugzeuges überlebt. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend gut, so ein Sprecher der niederländischen Grenzpolizei.

Grenzpolizisten hatten den Mann am Sonntag in der Maschine am Amsterdamer Flughafen Schiphol entdeckt. Er war nach Angaben der Polizei zunächst bewusstlos und unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Maschine war in Südafrika gestartet. Nach Angaben des Sprechers geht es um einen jüngeren Mann im Alter von 18 bis 30 Jahre. Zur Nationalität und zum genauen Alter des Mannes konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.

Niederländischen Medienberichten zufolge landete das Cargolux-Flugzeug in Kenia zwischen. Wo der Mann ins Fahrwerk gelangte, war zunächst aber unklar. Er sei unterkühlt gewesen, als er gefunden wurde.

Immer wieder versuchen Menschen im Fahrgestell eines Flugzeugs als blinde Passagiere zu reisen. Meist enden die Versuche tödlich. Manche stürzen zu Boden, andere sterben an Unterkühlung oder Sauerstoffmangel.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-825650/3