Blickfang in Plauen: Schlossterrassen offiziell freigegeben

Wer nach Plauen in die Stadt fährt, kommt fast immer an den Schlossterrassen vorbei. Die haben sich mittlerweile in einen echten Blickfang verwandelt. Am Vormittag hat Oberbürgermeister Steffen Zenner die neuen Schlossterrassen offiziell freigegeben. Fünf Jahre haben die Bauarbeiten gedauert. Zunächst kamen die alten Bäume am Amtsberg weg und die neue Aussichtsplattform ist entstanden. Anschließend ging es an die Gestaltung der Amtsgärten und der Keller. Zum Schluss waren die neuen Wege und die Bepflanzung dran. Am Gebäude fürs Luftschutzmuseum laufen noch kleinere Arbeiten. Insgesamt hat die Verschönerung der Schlossterrassen 4,7 Millionen Euro gekostet, zwei Drittel davon haben Bund und Freistaat gefördert. Für das Frühjahr ist dann die offizielle Einweihung mit einem Schlosshangfest geplant.