Das 49 Euro-Ticket, der Ausbau vom Schienennetz: in Deutschland soll der ÖPNV weiter vorangebracht werden, damit in Zukunft mehr Menschen die Bahn nutzen.

Am heutigen „Tag der Schiene“ (SA) will die DB Region Bayern an ihrem Standort in Hof zeigen, welche wichtige Rolle die Bahn für die Region jetzt schon spielt und was in Zukunft passieren wird.

Gert Schörner von der BD Regio Bayern in Hof:

Bis 16 Uhr könnt ihr euch am Bahnbetriebswerk informieren.