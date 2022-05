Eine Theateraufführung kann sehr beeindruckend sein. Was hinter den Kulissen passiert, ist aber fast noch ein bisschen spannender. Einen Einblick in die Theaterwelt bekommen alle morgen bei einem Tag der offenen Tür im Vogtlandtheater in Plauen. Von 11 bis 14 Uhr gibt es die Möglichkeit an einer Offenen Probe teilzunehmen oder bei einer Führung auf der Bühne oder in den Werkstätten vorbeizuschauen. Auch für Kinder sind Aktionen geplant. Der Eintritt ist frei.