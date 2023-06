„Bleib am Ball“: Suchtpräventionstag mit Benefiz-Fußballspiel in Hof

„Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen“: So heißt eine Initiative in Hof. Die veranstaltet mit der Jugendhilfe Hochfranken, der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises und der Polizei heute erstmals einen Suchtpräventionstag. Das Thema Sucht ist vielfältig, darauf wollen die Organisatoren aufmerksam machen. Seit 16 Uhr findet der Suchtpräventionstag am städtischen Sportgelände an der Ascher Straße in Hof statt. 20 Vereine, Einrichtungen und Unternehmen informieren vor Ort und bieten Mitmachaktionen an. Außerdem findet ein Benefiz-Fußballspiel statt. Die SpVgg Bayern Hof aus der Bayernliga spielt gegen den Bezirksligisten 1. FC Trogen.