Blechschäden und abgefahrene Spiegel: Hofer Polizei meldet seit Mittwoch vier ungeklärte Unfallfluchten

Wer einen Unfall baut muss den anderen Fahrzeugbesitzer kontaktieren und/oder die Polizei. Doch viele halten sich nicht dran. Seit Mittwoch berichtet die Polizei in Hof von vier Unfallfluchten, die noch nicht aufgeklärt sind. Die Autos haben jeweils auf Parkplätzen gestanden und wurden offensichtlich touchiert. Der dabei jeweils angerichtete Schaden reicht von 300 bis 2.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Mehr Infos findet ihr auf euroherz.de.

Infos der Polizei:

Am 19.07.2023, zwischen 10 und 11 Uhr, war ein weißer Renault, auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums in der August-Mohl-Straße geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Renault an der rechten Seite. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 2500 Euro.

Ein blauer VW Golf war den Freitagvormittag auf dem Parkplatz des Klinikums, hinter dem Parkhaus, abgestellt. Als die Fahrerin am Mittag zu ihrem Fahrzeug kam, hatte es am vorderen linken Kotflügel frische Unfallspuren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Freitagvormittag, zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr, wurde ein roter Seat auf dem Parkplatz der Diakonie am Südring beschädigt. Der Pkw hatte einen Unfallschaden hinten rechts und wurde auf dem Parkplatz angefahren. Die Reparaturkosten werden auf ca. 500 Euro geschätzt.

Der linke Außenspiegel eines geparkten, weißen Seat wurde in der Zeit vom 20.07.2023, 17:00 Uhr, bis 21.07.2023, 14:30 Uhr, in der Bahnhofstraße angefahren. Der Außenspiegel des Seats wurde abgerissen und von der Geschädigten auf dem Gehweg gefunden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Die Unfallverursacher entfernten sich, ohne zu warten oder die Polizei zu verständigen.

Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise auf die Verursacher unter der Telefonnummer: 09281/704-0.