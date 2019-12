Bleaml-Lift: Start in die Skisaison

Gerade noch rechtzeitig im alten Jahr können sich alle Skifans freuen: Der Skilift des Skiclub Neubau an der Bleaml-Alm startet heute (31.12.) in die Skisaison. Wer seine Ski auspacken und so dem neuen Jahr entgegen fahren will, der kann das heute von 09 Uhr 30 bis 16 Uhr machen. Ab Neujahr ist der Lift dann bis 21 Uhr mit Flutlicht offen. Weitere Infomationen gibts hier.

Am Ochsenkopf können Skifahrer bereits seit gestern (30.12.) fahren. Die Nordpiste soll voraussichtlich ebenfalls ab morgen (1.1.2020) in Betrieb gehen. Ebenso wie das neue Familienland bei den Klausenliften in Mehlmeisel. Die Skiwelt Schöneck startet morgen (1.1.2020) mit zwei Pisten in die neue Saison.