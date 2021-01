Blaues Haus: Hofer SPD fordert Erhalt der Fassade

Es ist eines der letzten Gebäude der Hofer Weberei- und Spinnereigeschichte: Das sogenannte Blaue Haus in der Fabrikzeile. Hier soll ja bald die Abrissbirne anrücken. Die Hofer SPD-Stadtratsfraktion will das aber nicht so einfach hinnehmen. Da das Blaue Haus schon länger in einem schlechten Zustand ist, muss es weg. Das sieht auch die Hofer SPD ein. Die markante blaue Fassade soll nach ihrer Auffassung aber erhalten bleiben. In einem Antrag schreibt die Fraktion, dass sich das auch mit den derzeitigen Planungen vereinbaren lasse. An der Stelle ist ja eine Tagespflegeeinrichtung geplant. Der Träger habe in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er für Kombinationen aus Alt und Neu offen ist. Deshalb fordert die SPD nochmal das Gespräch mit dem Investor und auch der Regierung von Oberfranken zu suchen, um Fördermöglichkeiten für das Projekt zu besprechen.

(Symbolbild)