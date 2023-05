«Blaue Nacht» lässt historische Gebäude in Nürnberg leuchten

Graffitikunst auf der Kaiserburg und andere Lichtprojektionen haben am Samstag bei der «Blauen Nacht» die Nürnberger Altstadt bunt erstrahlen lassen. An rund 70 Orten in der Stadt konnten Besucherinnen und Besucher bis in die Nacht Kunst und Kultur erleben. Zu sehen waren unter anderem Installationen und Performances von Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland, Spanien, Frankreich, Lettland, Polen und Kanada. Ein Höhepunkt war wie jedes Jahr die beleuchtete Burgfassade, die diesmal der Graffitikünstler Hombre Suk aus Mannheim gestaltet hatte. Nach Angaben der Stadt kommen jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen zu dem Kulturfestival, das seit dem Jahr 2000 in Nürnberg veranstaltet wird.