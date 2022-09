Blaualgen im Weißenstädter See: Gesundheitsamt verhängt Badeverbot

Die meisten Freibäder beenden in den kommenden Tagen ihre Saison. Sollte es also nochmal warm werden, bleibt nur noch der Badesee zum schwimmen. Am Weißenstädter See müsst ihr es aber gar nicht erst versuchen. Das Gesundheitsamt im Landkreis Wunsiedel hat nun ein offizielles Badeverbot für den See ausgesprochen. Ausschlaggebend waren die Blaualgen, die schon länger im See auftreten. Sie hätten sich in letzter Zeit deutlich ausgebreitet, heißt es in der Mitteilung. Mitarbeiter des Gesundheitsamts prüfen die Situation mehrmals pro Woche. Sie gehen allerdings nicht von einer schnellen Entwarnung aus. Blaualgen können bei Menschen Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen oder Atemnot auslösen.

(Symbolbild)