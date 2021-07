Chaos nach Starkregen: Schule und Kita dicht, Straßen gesperrt

Die Feuerwehren im Landkreis Hof haben eine absolut stressige Nacht hinter sich: Seit dem Nachmittag hatte es so stark geregnet, dass vielerorts Straßen geflutet, Gullydeckel hochgedrückt wurden und Keller vollgelaufen sind. Der Wind hat außerdem Bäume und Äste zu Fall gebracht. Besonders heftig hat es im Norden und Westen des Landkreises gewütet. Die Selbitz wurde zum reißenden Fluss und hat den Selbitzer Ortskern überschwemmt – auch Naila, Issigau, Hölle, Köditz, Trogen und Feilitzsch waren stärker betroffen, aber auch die Stadt Hof selbst. Ein riesiges Chaos, beschreibt der Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis Hof, Sascha Ploss, die Situation:

Das Landratsamt Hof hatte daher den Katastrophenfall ausgerufen, um sämtliche Einsatzkräfte abrufen und Hilfe aus Nachbarlandkreisen anfordern zu können. Über 1000 Einsatzkräfte haben am Abend und in der Nacht geholfen, Herr über die Lage zu werden.

In Naila bleibt die Grundschule heute geschlossen, in Köditz die Kita Wichtelland. Außerdem ist die Ortsdurchfahrt in Joditz gesperrt und die Straße zwischen Berg und Reitzenstein aktuell nicht befahrbar.

