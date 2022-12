Blackout-Vorbereitungen: Wunsiedler Turnhalle als „Leuchtturm“

Die Preise für Energie sind zwar extrem hoch, noch sieht es aber nicht so aus als ob wir demnächst ohne Strom dastehen. Die Städte und Gemeinden in der Region treffen trotzdem schon Vorkehrungen für den Ernstfall. Der Wunsiedler Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem Notfallplan beschäftigt. Dieser sieht folgendes vor:

…so Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik auf Nachfrage. In diesem „Leuchtturm“ sollt ihr euch nicht nur aufwärmen, sondern auch die nötigen Informationen zur aktuellen Lage und dem weiteren Vorgehen erhalten können. Die Turnhalle soll in den nächsten Wochen entsprechend vorbereitet werden. Es soll eine Notstromversorgung, eine Heizung und Kommunikationsmöglichkeiten geben.