Black lives matter: Demo in Hof

Black lives matter – das ist der Name einer Protestbewegung, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA durch Polizeigewalt entstanden ist. Jetzt kommt sie auch in der Euroherz-Region an. Am Kugelbrunnen in Hof findet heute um 13 Uhr eine Black Lives Matter Demo statt. Das kündigt ein Facebook-Post an. Darin heißt es, man treffe sich heute, um zu zeige, dass Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz habe. Die Bewegung nimmt auch weitere Züge an. Die Schülerinnen und Schüler des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums sind am kommenden Donnerstag etwa aufgerufen, schwarz gekleidet in die Schule zu kommen.

(Symbolbild)