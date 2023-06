Bistum Würzburg gibt sich neue Leitlinien

Das Bistum Würzburg will Wege finden, die Gemeinschaft der Gläubigen noch stärker zu betonen. Das besagen neue strategische Leitlinien, die am Samstag bei einem Diözesanforum vorgestellt und diskutiert wurden. Die Leitlinien thematisieren beispielsweise die Bedeutung des Ehrenamts und die Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Das Bistum möchte etwa die Ökumene intensivieren und sich zu sozialen, ethischen, gesellschaftlichen und kulturellen Fragen positionieren. Final besprochen werden sollen die Leitlinien am 26. Juni beim Diözesanrat.

Das Bistum Würzburg steht wie viele Kirchen vor verschiedenen Herausforderungen, darunter sinkende Mitgliederzahlen, Personalschwund, finanzielle Einbußen und Missbrauchsvorwürfe. Die neuen Leitlinien sollen Antwort auf die Frage geben, wie Kirche künftig aussehen muss, um Menschen anzusprechen.

Die Leitlinien wurden mit Beteiligung der Gläubigen vor Ort entwickelt. Beispielsweise konnten Ehrenamtliche und Mitarbeiter einen Entwurf vorab lesen und Rückmeldungen geben. Auch das Diözesanforum wurde dem Bistum zufolge so zusammengesetzt, dass Vertreterinnen und Vertreter vieler Bereiche mitsprechen konnten. Die Federführung bei der Erstellung hatte ein im vergangenen Jahr gebildetes zwölfköpfiges Projektteam.

Die Leitlinien bauen auf einer abstrakter gehaltenen Mission und Vision auf, die sich das Bistum 2022 gegeben hatte. Auch sie bleiben noch relativ abstrakt, bis Juni 2024 sollen konkretere Ziele formuliert werden.