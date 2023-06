Bistum Passau zieht Priester ab

Der Passauer Bischof Stefan Oster hat einen Priester aus dem Bistum vom Dienst abgezogen. Der Mann soll an einer früheren Wirkungsstätte gegenüber einer jugendlichen Person übergriffig geworden sein, wie das Bistum am Wochenende während Gottesdiensten in den Pfarreien des Priesters mitteilte. Dieser sei von Seelsorgeaufgaben und Gottesdienstfeiern entbunden. Dabei handele es sich um eine «reine Vorsichtsmaßnahme» und nicht um eine «Strafe oder Vorverurteilung». Die «Passauer Neue Presse» hatte darüber berichtet.

Wie eine Bistumssprecherin am Montag sagte, sollen sich die Vorfälle aus dem Jahr 2005 im Bistum Augsburg zugetragen haben und dort jetzt der Staatsanwaltschaft mitgeteilt worden sein.