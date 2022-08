Bismarckturm Hof: Sanierung scheint durch Spenden gesichert

Im Rahmen der Haushaltsberatungen musste die Stadt Hof einige Bauprojekte verschieben. Dazu gehört das Schulzentrum am Rosenbühl oder die Brücke am Mittleren Anger. Auch der Bismarckturm verfällt weiter. Die Kosten für die Sanierung betragen ca. eine halbe Million Euro. Zu teuer für die Stadt. Im Gespräch mit Radio Euroherz hat Stadtheimatpfleger Leo Reichel nun erklärt, dass die Finanzierung allein durch Spenden stehen könnte. Es seien schon 400.000 Euro zusammengekommen und weitere Mittel seien in Aussicht gestellt worden, so Reichel. Demnach könne es vielleicht bald mit der Sanierung losgehen. Diese werde aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

Mitte September werde sich Reichel zunächst mit der Oberbürgermeisterin und weiteren Vertretern der Stadt treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.