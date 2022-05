Bismarckturm: Gutachten zur Sanierung im Hofer Bauausschuss

Neben dem Theresienstein und dem Untreusee ist der Bismarckturm ein sehr beliebtes Ausflugsziel in der Stadt Hof. Weil der Turm aber baufällig ist, ist er seit mittlerweile 12 Jahren für Besucher gesperrt. Im vergangenen Jahr hat die Stadt Hof deswegen eine Firma beauftragt, den Bismarckturm bautechnisch zu untersuchen und zu prüfen, ob er saniert werden kann. Seitdem ist in dieser Hinsicht aber nichts vorangegangen. Das hat laut Oberbürgermeisterin Eva Döhla vor allem einen Grund:

Die Stadt Hof hat wegen der hohen Kosten auch ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem nach aktuellem Stand schon über 15 Tausend Euro eingegangen sind. Die Kosten für die Sanierung des Bismarckturms decke das aber noch nicht, so Eva Döhla. Ob und wie genau der Bismarckturm saniert werden soll, entscheidet heute (17.05.) um 16 Uhr der Bauausschuss der Stadt Hof in einer Sitzung. In der wird dann unter anderem auch das Gutachten zur Sanierung vorgestellt.