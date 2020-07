Bischofsgrüner Sehnsuchtsbier: Jetzt auch in der Sommer Edition

So klingt der Sommer! Vor allem in Bischofsgrün. Denn da gibt es jetzt (seit 20.7.), nach dem Bischofsgrüner Sehnsuchtsbier, die Sommer Edition. Erfrischend und sommerlich soll das Bier der Brauerei Hütten schmecken. Nachdem die Frühjahrs Edition mittlerweile schon ausverkauft ist, hat die Brauerei sich an den Nachfolger gemacht, um weiter neugierig auf das Fichtelgebirge zu machen. Das Bischofsgrüner Bier der Sehnsucht gibt es deshalb an der Kur- und Tourist-Information und im Gasthof Siebenstern.