Bischofsgrün: Bürgerentscheid pro Feriendorf

Das in Bischofsgrün geplante Feriendorf kann kommen. Beim Bürgerentscheid am Sonntag (16.2.) hat sich eine große Mehrheit der Wahlberechtigten für das Projekt ausgesprochen. Annähernd 75 Prozent der Bischofsgrüner, die abgestimmt haben, befürworten den Bau von Ferienhäusern auf der Bräuhauswiese. Bürgermeister Stephan Unglaub freut sich über die knapp 60 Prozent Wahlbeteiligung. Aber auch darüber, dass der Weg für das Feriendorf in Bischofsgrün nun offen sei. Der Gemeinderat hatte sich ja bereits für den Bau der Ferienhäuser ausgesprochen. Man werde die Planungen nun fortsetzen und demnächst weitere Gespräche mit dem Investor führen, so Unglaub.