Bischofsgrün: Bau von Schneemann Jakob beginnt

Die meisten freuen sich, wenn der Winter endlich ein Ende hat. Bevor wir den Frühling begrüßen, wird es in Bischofsgrün aber nochmal richtig winterlich. Die Schneemannbauer beginnen am Morgen mit dem Bau von Jakob, dem größten Schneemann Deutschlands. Wilhelm Zapf, Leiter der Tourist-Info in Bischofsgrün, rechnet aber nicht mit einem neuen Rekord:

Radio Euroherz ist live vor Ort in Bischofsgrün. Unser Wetterexperte Christian König schaut sich an, wie Schneemann Jakob gebaut wird und wird uns auf dem Laufenden halten.