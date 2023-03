Evangelische Kirche sucht neuen Landesbischof

Die Suche der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern nach einem neuen Landesbischof ist einen Schritt weiter. Am Freitag stellten sich die vier Kandidatinnen und Kandidaten in Nürnberg den Mitgliedern der Landessynode vor. Die Synodalen sollen am 27. März über den Nachfolger des Amtsinhabers Heinrich Bedford-Strohm entscheiden. Der 62-Jährige gibt sein Amt im Herbst nach fast zwölf Jahren an der Spitze der Landeskirche und zeitweise auch der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) ab.

Aspiranten auf das Bischofsamt müssen in der bayerischen Landeskirche vorgeschlagen werden, sie können sich nicht selbst bewerben. Den Synodalen zur Auswahl stehen zwei Männer und zwei Frauen. Jüngste Kandidatin ist Nina Lubomierski (47), Dekanin in Landshut. Sie tritt an gegen Gabriele Hoerschelmann (54), die Direktorin von «Mission EineWelt». Ebenfalls vorgeschlagen wurde der Regionalbischof im Kirchenkreis München, Christian Kopp (58). Vierter Kandidat ist Klaus Schlicker (56), derzeit Dekan ins Windsbach.