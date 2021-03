Bischof fordert Auseinandersetzung mit kirchlichem Gehorsam

Augsburg (dpa) – Der katholische Augsburger Bischof Meier kritisiert die Rolle des kirchlichen Gehorsams bei der Aufarbeitung von Skandalen. «Es kann nicht sein, dass in Klöstern, in katholisch geführten Schulen und sozialen Einrichtungen oder in Pfarrgemeinden auch im Zeichen des Gehorsams vieles an Lebenshäusern zusammengebrochen ist», sagte er der «Augsburger Allgemeinen» (Montag). In seiner Kirche gebe es Schuld und Sünde. «Wir müssen schon versuchen, auch manchen Schutt wegzuräumen, um Ballast, der sich angehäuft hat, loszuwerden – mit dem Ziel, auch wieder klarer Zeugnis für das Evangelium geben zu können», sagte der Bischof.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-814867/2