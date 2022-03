Bischof Bätzing: Papst würde sofort nach Moskau aufbrechen

Nach Einschätzung von Bischof Georg Bätzing würde Papst Franziskus sofort als Vermittler im Ukraine Krieg nach Moskau reisen. Doch seit drei Jahrzehnten werde ein päpstlicher Besuch in der russischen Hauptstadt verhindert. «Der Papst würde sofort nach Moskau aufbrechen», zeigte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) am Donnerstag überzeugt. Doch so einfach sei das nicht möglich. «Die Päpste versuchen das seit 30 Jahren, aber kommen nicht hin.» Ein entsprechender Besuch sei bisher seitens der russisch-orthodoxen Kirche nicht gewollt. Viele Menschen schrieben Kirchenvertretern und wünschten sich, dass der Papst nach Moskau fliege, sagte Bätzing weiter.

Franziskus habe sich von Anfang an unmissverständlich geäußert und den Krieg in der Ukraine als Wahnsinn bezeichnet, betonte Bätzing. «Der Papst ist immer wieder bemüht, er wird alles dafür tun, dass dieser wahnsinnige Krieg ein Ende nimmt und dass Frieden eine Chance bekommt.»

Bei seinen Stellungnahmen zum Krieg hat Papst Franziskus bislang weder den russischen Präsidenten Wladimir Putin noch den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill, namentlich angesprochen. Die deutschen Bischöfe sind nun in ihrer Stellungnahme zum Krieg deutlicher geworden: Man rufe den Patriarchen auf, «seinerseits ein klares Wort zu sprechen und sich vom Krieg eindeutig zu distanzieren». Die Welt brauche ein gemeinsames Zeugnis der Kirchen. «Dies sind auch Zeiten der Entscheidung.»