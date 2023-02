Bis zur zweiten Verhandlungsrunde: Verdi fährt Streiks herunter

Auf den meisten großen Flughäfen in Deutschland geht heute nichts. Grund sind Warnstreiks. Aber auch Mitarbeiter der Stadt Hof haben in dieser Woche schon gestreikt. Es handelte es sich um Mitarbeiter aus der Verwaltung und vom Bauhof. Der Abwasserverband Hof hat sich ebenfalls beteiligt. Einige Vertreter waren am Donnerstag sogar bei einer zentralen Kundgebung in Ansbach dabei. Die Gewerkschaft Verdi hat nun eine Bilanz gezogen. Es hatten sich mehr als 7.000 Beschäftigte des öffentlichen Diensts in Bayern an den Streiks beteiligt. Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bis zur zweiten Verhandlungsrunde am Aschermittwoch will die Gewerkschaft die Streiks herunterfahren. Nur in München, Augsburg und Bamberg sei mit Aktionen zu rechnen.