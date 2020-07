Bis zu einer Million Euro Schaden bei Brand in Umspannwerk

Markt Schwaben (dpa/lby) – Nach einem Brand in einem Umspannwerk in Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) rechnet die Polizei mit einem Sachschaden von bis zu einer Million Euro. Das Feuer sei am Dienstagabend in einem Umspannwerk der Deutschen Bahn ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Bahnstrecke in unmittelbarer Nähe zu dem Umspannwerk musste gesperrt werden. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Der Polizei zufolge wird geprüft, ob es einen technischen Defekt gab. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.