Bis voraussichtlich 16. Dezember: Halbseitige Straßensperrung zwischen Naila und Marxgrün

Wenn ihr regelmäßig im Frankenwald unterwegs seid, müsst ihr in den nächsten Wochen mit einer Verkehrseinschränkung rechnen. Das Staatliche Bauamt Bayreuth führt ab sofort an der Staatsstraße zwischen Naila und Marxgrün Felssicherungsarbeiten durch. Das heißt, dort wird die Böschung von losem Geröll befreit und mit einem Netz oder einem Abrollschutzzaun gesichert. Die Staatsstraße ist deswegen bis voraussichtlich 16. Dezember halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch eine Ampel geregelt.